Balıkesir'deki cinayet

Zekibey Mahallesi Değirmenler Sokak'taki evinde yalnız yaşayan annesi Aytekin M'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tekin M'nin (38), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyesevk edilenlen Tekin M, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Ayvalık ilçesinde dün gözaltına alınan Tekin M'nin, haber alamadığı annesi Aytekin M'nin cesedini evde bulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Aytekin M'nin yaklaşık bir hafta önce telefon kablosuyla boğularak öldürüldüğünü, cesedin çürümeye başladığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye almıştı.
Evin kapısının zorlanmadığını, cinayetin ardından kapının dışarıdan kilitlendiğini ve Tekin M'nin 2 gün önce eve girdiğini tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına almıştı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmişti.