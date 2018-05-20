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'te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

'in Osmaneli ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada kasadaki sebzeler de yola saçıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 16:43
Bilecik'te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Kaza, saat 13.00 sıralarında -Sakarya karayolu Osmaneli Selçik köy karşısında meydana geldi. Antalya Hali'nden yüklediği sebzeleri İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Mücahit Çağlayan (23) yönetimindeki 44AJ797 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücünün aniden gözlerinin kararması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mücahit Çağlayan ve ağabeyi Maşallah Çağlayan (47) yaralandı. Kamyon kasasında bulunan kırmızı, yeşil biber, patlıcan, kavun ve domatesler ise yola saçıldı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Osmaneli Selahattin Çetintaş Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bilecik'ten İstanbul yönüne trafik kontrollü olarak verildi. Yola dökülen sebzelerin toplanması ve kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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Bilecik'te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
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