Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kumar oynatan işletmeciye 3 yıl

oynatan işletmeciye 3 yıl

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018
Kumar oynatan işletmeciye 3 yıl
Bahçelievler'de işlettiği kafede oynattığı gerekçesiyle K., hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis istendi. Kasım ayında devriye gezen polis bir kafenin açmakapama saatlerine uymadığını fark etti. Zabıtaya haber vererek cafeye baskın yapan polis, işletmenin sahibi Tuğba K. ve Rıza S. ismindeki bir müşteriyi ellerinde iskambil kağıtlarıyla oyun oynarken buldu. Polis suça konu eşyaları toplayıp şüphelileri gözaltına aldı. Soruşturmanın ardından kafe sahibi Tuğba K. hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan bir yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk celsesindeki Tuğba K. "Kumar oynatmıyorum. Sadece meşrubat satışı yapıyorum" diyerek kendini savundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumar oynatan işletmeciye 3 yıl
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN