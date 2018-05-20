Kumar oynatan işletmeciye 3 yıl

Bahçelievler'de
işlettiği kafede kumar
oynattığı gerekçesiyle Tuğba
K., hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis istendi. Kasım ayında devriye gezen polis bir kafenin açmakapama saatlerine uymadığını fark etti. Zabıtaya haber vererek cafeye baskın yapan polis, işletmenin sahibi Tuğba K. ve Rıza S. ismindeki bir müşteriyi ellerinde iskambil kağıtlarıyla oyun oynarken buldu. Polis suça konu eşyaları toplayıp şüphelileri gözaltına aldı. Soruşturmanın ardından kafe sahibi Tuğba K. hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan bir yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk celsesindeki Tuğba K. "Kumar oynatmıyorum. Sadece meşrubat satışı yapıyorum" diyerek kendini savundu.