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Kuzen indeki 'yardımcı' yakalandı!

Kocaeli'de eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği amcaoğlunu öldüren katile yardım ettiği öne sürülen 1 kişi, ’da operasyonla yakalandı. Şahsın olayın ardından Bursa'da da bir kişiyi silahla vurarak ağır yaraladığı belirlendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 15:08
Kuzen cinayetindeki 'yardımcı' yakalandı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oturan , 9 Mayıs'tan sonra evine dönmeyince yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri Acar'ın en son babasının amcaoğlu Ş.A. ile birlikte Körfez ilçesinde yürürken polis şehir kameralarınca görüntülendiği belirledi.

Görüntüler üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.A., 2 gün süren sorgusunun ardından Yusuf Acar'ı öldürdüğünü ve Körfez Kalburcu köyünde ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. şüphesiyle gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CİNAYETTEN SONRA BİR KİŞİYİ DAHA VURMUŞ

Operasyonu derinleştiren Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, güvenlik kameralarında katil zanlısı Ş.A.'nın yanında bir başka şahıs olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın 30 yaşındaki M.Z. olduğu tespit edildi. Cinayete yardım ve yataklık ettiği öne sürülen M.Z., polis ekipleri tarafında 'nın Yıldırım ilçesindeki ikametinde üzerinde ruhsatsız bir silah ile kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen şahıs hakkında yapılan incelemede, Kocaeli'deki olaydan sonra Bursa bir kişi silahla vurarak ağır yaraladığı belirlendi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

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Kuzen cinayetindeki 'yardımcı' yakalandı!
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