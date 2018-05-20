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Mafya da CEO'su 'ın peşinde

Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle 132 bin kişiyi 1 milyar TL’den fazla dolandırıp kaçan ’ın mafyasının da 'dikkatini çektiği' öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.5.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 10:08
Mafya da Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın peşinde

Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, 'ın Bolivya'da inşaat işine girip yatırım yaptığı öğrenildi. Türk İnterpol'ü tarafından takibe alınan Aydın'ın lüks hayatı nedeniyle acımasızlığıyla bilinen mafyasının da dikkatini çektiği bildirildi. Aydın'ın can güvenliği nedeniyle Brezilya'dan da kaçabileceği değerlendiriliyor

SON GÖRÜNTÜSÜ

Mehmet Aydın, ortaya çıkan son fotoğrafında, güneş gözlüğü ve bornozuyla halinden oldukça memnun görünüyor.

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Mafya da Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın peşinde
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