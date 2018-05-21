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15 yıldır su içememesinin nedeni psikolojikmiş!

’ın Beytüşşebap ilçesinde 15 yıldır su içemediğini ve içmeye çalıştığında hastanelik olduğunu ileri süren vatandaşın sorununun psikolojik olduğu tespit edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 15:25
15 yıldır su içememesinin nedeni psikolojikmiş!

Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde ikamet eden , 15 yıldır su içemediğini, içince rahatsızlanıp, hastanelik olduğunu iddia etti. Su içmeye çalıştığında, kustuğunu ve bayıldığını ileri süren Acer, durumunun İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından duyurulmasının ardından geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğünce araçla evinden alınarak, getirildiği Devlet Hastanesinde muayene edildi. Tahlilleri yapılan Acer'in sorununun psikolojik olduğu tespit edildi.

TERAPİLERLE SU İÇME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILACAK

Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erdal Eren, 63 yaşındaki Hamit Acer'in Uzman Psikiyatr Almila İkra Akgül ve Dahiliye Uzmanı Dr. Büşra Tüven tarafından muayene edildiğini belirterek, "Hastanın genel tetkiklerinde ve muayenesinde patolojik bir bulguya rastlanamadı. Yani hastalık bir durum söz konusu değil ancak su içmeme alışkanlığına yönelik psikiyatri hekimlerince su içme alışkanlığı kazandırılması için terapi yapılması planlandı. Aslında hasta mevcut durumda su ihtiyacını çay içerek ile alıyormuş. Su içtiğinde şikayetlerin olduğunu ifade ediyordu. Buna yönelik psikiyatrik destek önerdi doktorlarımız. Psikiyatri ile terapi tedavisi alacak" dedi.

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15 yıldır su içememesinin nedeni psikolojikmiş!
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