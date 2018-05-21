90’ında by-pass oldu 4 yıldır çakı gıbı

İstanbul'da yaşayan emekli polis müdürü Mehmet Kökdemir, 4 yıl önce 90 yaşında yürürken nefes darlığı yaşayınca doktora başvurdu. İleri yaşına rağmen ne tansiyon, ne de şeker hastalığı olan, hiç sigara içmeyen, tek bir ilaç kullanmayan Kökdemir'i bir doktor uyardı, "Eğer 50 metre ancak gidebiliyorsan, dinlenme ihtiyacı duyuyorsan işler biraz bozuk. Bir şey olunca bana gel" dedi. Ama o tanıdığı doktor yerine Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara
'ya by-pass ameliyatı oldu. 4 yıldır da sağlıklı şekilde hayatına devam etmesi diğer hastalara da örnek oluyor. 'HER AN KRIZ GEÇIREBILIRDI'
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara ileri yaşta kalp ameliyatı yaptıkları hastasının durumunu şu sözlerle anlattı: "Anjiyoda ana koroner damarında ciddi derecede darlık saptanması üzerine ameliyat kararı verildi. Bu yaş grubunda bu ameliyatlar oldukça risklidir. O yüzden hastayı çok iyi değerlendirmek gerekir. Hastanın da tabii ki önceliği olan bir durumu vardır. Çünkü ana damardan geçirilecek krizler gerçekten çok riskli ve hayati tehlikesi yüksek krizlerdir. Her an bir kriz geçirebilirdi. 1-2 gün içerisinde by-pass ameliyatını yaptık. Oldukça da başarılı geçti. Damarların üçünü bacaktan, birini göğüsten alarak kullandık. Hızlı bir şekilde iyileşti. Hatta kontrole geldiğinde hiç ameliyat olmamış gibi konuşarak girmişti odaya. Şimdi de yılda bir kontrole geliyor." 'BU GİDİŞLE 150 YAŞIMI GÖRÜRÜM'
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torun sahibi Mehmet amca, sağlığını spora borçlu olduğunu söylüyor. Mehmet Kökdemir ameliyat sürecini şöyle anlattı: "94 yaşındayım, eşim de 84 yaşında. Yürümeyi severim. Boşluk buldukça yürürdüm. Aslında benim herhangi bir hastalığım veya şikâyetim yoktu. Yürüyüş yaparken zorlanmaya başlayınca doktora gitmeye karar verdim. Ameliyat oldum herhalde artık 100-150 yaşımı da görürüm. Ameliyat olduğumu hiç anlamadım. 4 yıldır sadece kan sulandırıcı aspirin kullanıyorum. Sağlıkla yaşıyorum."