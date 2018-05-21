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Bu acıya yürek dayanmaz

’da havuza düşen işitme ve konuşma engelli anneanne ile 3 yaşındaki torunu, sesini duyuramayınca boğularak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 21.5.2018
Bu acıya yürek dayanmaz
'nda bir sitenin havuzunun kenarında yürürken suya düşen 65 yaşındaki işitme ve konuşma engelli anneanne ile 3 yaşındaki torunu, boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz kadın ve torununun havuza düşüş anı sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Acı olay Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki Sunset-3 villalarında meydana geldi. Sitede bekçilik ve bahçıvanlık yapan İbrahim Duman'ın işitme ve konuşma engeli olan kayınvalidesi 65 yaşındaki Ayşe Zeyrek, 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman'ı yanına alarak site içinde gezintiye çıktı. Anneanne ve torunu sitenin havuzunun kenarında yürürken bir anda dengelerini kaybederek havuza düştü. Yaklaşık 20 dakika suda kaldıkları belirlenen nine ve torunu görenlerin haber vermesiyle sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen 2 ambulans Ayşe Zeyrek'i ve torununu Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeyrek ve torunu hayata döndürülemedi.
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Bu acıya yürek dayanmaz
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