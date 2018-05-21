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Bunun adı

’te ara sokağa otomobiliyle hızla girip 3.5 yaşındaki ’a çarpan ehliyetsiz sürücü kaçtı. Motosikletle hastaneye götürülen küçük Berkay, hayatını kaybetti. ‘Katil’ şoför teslim oldu

Giriş Tarihi: 21.5.2018
Bunun adı cinayet
Kaza, geçtiğimiz günlerde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, dedesi Bahattin Toksoy'un alışverişe götürdüğü 3.5 yaşındaki bakkalın önünde duruyordu. O sırada caddeden geçen ehliyetsiz Mahmut K. (20) idaresindeki araç, hızla gelip küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük Berkay metrelerce sürüklendi. Vicdansız şoför ise hızını daha da artırıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde yatan torununu bir motosiklet sürücüsüne veren dede Toksoy, bir an önce çocuğun hastaneye yetiştirilmesini istedi. Hastaneye götürülen Berkay, başka bir hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Minik Berkay'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Acılı baba Adnan Toksoy, "Çocuğum 3.5 yaşındaydı. Dedesi bakkala götürmek için çıkarmış evden. Arabanın sürati çok. Çocuğa çarptığı gibi durmadı da. Biz bunu olarak sayıyoruz. Vurup kaçması bir cinayettir" dedi. Küçük Berkay'ı ezen Mahmut K. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Ehliyeti olmayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bunun adı cinayet
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