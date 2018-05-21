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Son dakika haberi... Ayazağa’daki inşaatının strafor deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle göz gözü görmedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 12:18
Son Dakika Haber: İstanbul Sarıyer'de lüks sitede yangın!

, saat 11.00 sıralarında Ayazağa Kemerburgaz Caddesi üzerindeki lüks bir site inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki lüks bir sitenin strafor deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe, Kağıthane, Kemerburgaz ve İstinye itfaiye istasyonlarına bağlı ekipler sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bodrum kattaki yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler yangına müdahale ettiği esnada binadan çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Gözün gözün görmediği yangını söndürme çalışmalarını diğer binalardaki işçiler ise izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, duman tahliyesine geçildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Son Dakika Haber: İstanbul Sarıyer'de lüks sitede yangın!
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