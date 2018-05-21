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Son Dakika Haber: Seferleri geçici olarak iptal edildi

Son dakika haberi... ı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" 'ndan geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle seferleri geçici olarak iptal edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 10:42
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Alınan bilgiye göre, Bahama bayraklı 36 bin 863 groston ağırlığında, 115 metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı dev petrol arama platformu, ı'ndan geçiş yapıyor.

Platforma 'nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Nene Hatun, Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kıyı Emniyeti 8 römorkörleri eşlik ediyor.

YALOVA LİMANI'NA GİDECEK

"Scarabeo 9", İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamladıktan sonra Yalova Limanı'na gidecek.

Öte yandan 'nın, platformun geçişi sırasında iptal ettiği Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar seferleri de normale döndü.

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Son Dakika Haber: Şehir Hatları Seferleri geçici olarak iptal edildi
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