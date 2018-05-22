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Babasının arkadaşının üne uğradı, bir darbe de babasından geldi

’da yaşayan 18 yaşındaki Ş.S., “Seni Münevver gibi öldürüp parçalarım, çöpe atarım” diyen babasının arkadaşı Ş.E. tarafından e uğradı. Evden çıkınca kendi evlerine koşan genç kız, yaşananları babasına anlattı. Baba, kızının aynı zamanda arkadaşı olan Ş.E. ile evlenmesini istedi. Genç kız savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ş.E. hakkında 3 yıl sonra dava açıldı

Giriş Tarihi: 22.5.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 09:43
Babasının arkadaşının tecavüzüne uğradı, bir darbe de babasından geldi

'da ikamet eden 18 yaşındaki Ş.S., 3 yıl önce babasının isteği üzerine elbiselerini ütülemek için 70 yaşındaki Ş.E.'nin evine gitti. Bir süre sonra Ş.E., genç kızın ardından eve geldi ve kapıyı kilitledi. Ütü yapan Ş.S.'den kendisiyle birlikte olmasını isteyen yaşlı adam, dirençle karşılaştı. Bunun üzerine "Seni gibi yaparım" diyerek gözdağı veren Ş.E., bütün yalvarışlara rağmen, genç kıza cinsel istismarda bulundu.

EVLENDİRİLMEK İSTENDİ

Evden çıkınca kendi evlerine koşan genç kız, yaşananları babasına anlattı. Baba, kızının aynı zamanda arkadaşı olan Ş.E. ile evlenmesini istedi. cüsüyle evlendirilmesine karşı çıkan Ş.S., şikayetçi oldu. Genç kız ifadesinde, "Ş.E. önce bana sarıldı. Tepki gösterince şaka yaptığını söyledi. Oturduk bir süre konuştuk. Bana halının altındaki paraları gösterdi. Sonra da benimle birlikte olmak istedi. Ben karşı çıkınca 'Seni Münevver Karabulut gibi öldürürüm. Parçalara bölerim, çöp poşetine koyarak çöpe atarım. Seni kimse bulamaz' şeklinde sözler söyledi. Elimi yüzümü yıkadım. Bir süre kendisine direndim. Sonra korktum, direnemedim" dedi.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre annesinin bu yüzden babasından boşanmak istediğini belirten genç kız, "Tecavüze uğradığım gün babamın parası yoktu. Fakat o gece anneme 500 TL verdi. Bu parayı babama Ş.E.'nin verdiğini düşünüyorum" dedi.

Savcılık Ş.E. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açtı. 12 yıldan az olmamak üzere hapsi istenen Ş.E. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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