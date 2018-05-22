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kaçtı, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayıp rehin aldı

'de tutuklu bulunduğu kaçıp Bursa'ya gelen ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını bıçakladıktan sonra yaklaşık üç saat rehin alan kişi, müzakereci polisler tarafından ikna edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 08:18
Cezaevinden kaçtı, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayıp rehin aldı

'de tutuklu bulunduğu kaçıp Bursa'ya gelen ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını bıçakladıktan sonra yaklaşık üç saat rehin alan kişi, müzakereci polisler tarafından ikna edildi.

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Cezaevinden kaçtı, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayıp rehin aldı
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