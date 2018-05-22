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davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı

İzmir'de üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına nedeniyle tutuklanan yazar-senarist ’in yargılandığı mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporunda sanığın kaza sırasında sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz olarak etkilediği bilinen, sara tedavisinde kullanılan yeşil reçeteli ilacın etkisinde bulunduğu anlatıldı. Raporda Emrah Serbes yönetimindeki otomobilin 130 km’nin üzerinde bir hıza sahip olduğu da öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 12:00
Emrah Serbes davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı

EMRAH SERBES DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

İzmir-Aydın otoyolunda geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Özçelik ailesinin avukatı Burcu Ece Güler'in talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu, İzmir 8.Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasına girdi.

Rapora, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Halis Ulaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.Pınar Bacaksız, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Özgür Can, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Çağlar Özdemir imza attı.

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Emrah Serbes davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
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