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Bir Hareket:

Geleceğin oylanacağı ve Türkiye’nin kaderinin belirleneceği lerinde toplumu bilinçlendirmeyi, düşünmeye ve araştırmaya davet etmeyi amaçlayan başladı.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 15:23
Ezber Bozan Bir Hareket: İlk Oy Hareketi

Gençler tarafından başlatılan ve tüm dayatmalardan uzak tutulan sivil toplum hareketi; alışılmışın dışına çıkarak duruşuyla lerine damgasını vuruyor.

Tek bir oy'un bile kıymetini bilen gençler, aynı zamanda bu seçimi, yeni sistemin ilk seçimi ve ilk oyu olarak da değerlendiriyor. Gençler; yersiz eleştirilere, kulaktan dolma klişelere, yalnızca moda diye kapılıp gidilen akımlara artık müsaade etmemek için olarak yola çıkıyor. Geleceğini riske atmamak için güçlerini birleştirmeyi tercih eden gençlik, bu hareketi bir görev bilinciyle sahipleniyor.

"YA ŞİMDİ YA HİÇ! HAREKETE GEÇ!"

Manifestosunda "Ya şimdi ya hiç! Harekete geç!" ifadelerine yer veren İlk Oy Hareketi; gençliğe ve tüm topluma gençliğin diliyle hitap ediyor. Basmakalıp cümlelerin, hiçbir sonuca erişemeyen eleştirilerin tamamen karşısında duran hareket; tüm baskı ve tarafların uzağında tepeden tırnağa sivil, tepeden tırnağa özgün bir duruş izliyor. "Buradayız ve varız!" diyerek seslerini çıkaran gençler, İlk Oy Hareketi'yle üstü örtülen gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor ve geleceği baştan yazıyor!

Klasik gençlik hareketlerinden uzak bir tavır sergileyen İlk Oy Hareketi; sıra dışı, yepyeni ve ezber bozan projeleri ile yapılmayanı yaparak gençliğe yeni bir soluk getiriyor. Tüm tabuları yıkacak dizi projesi, ön yargıları yerle bir edecek video yarışma serisi ve benzerine pek de rastlanmayan kampanyaları ile 24 Haziran seçimine yeni bir dokunuş ile geliyor.

Güçlerinin ve yapabileceklerinin farkında olan gençler, Türkiye'nin geleceği adına harekete geçmek için İlk Oy Hareketi'nde onların sesine kulak vermenizi bekliyor. Şimdi gelecek için harekete geçme vakti!

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