İnci kefali balığının göç serüveni devam ediyor

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz ayları arasında avlanması yasak olan inci kefali balığı, yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nün sodalı suyundan tatlı su ağızlarına akın etmeye devam ediyor. Binlerce inci kefali balığının doyumsuz göçü, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tatlı suya akın eden ve yumurtasını bırakan inci kefali, temmuz ayı ortalarında ise yeniden esas yaşam alanı olan Van Gölü'ne geri dönüyor. Akarsulara yığılarak, akıntının tersine doğru ilerleyen ve karşılaştığı engelleri de zıplayarak aşmaya çalışan inci kefali suyla dansı, dünyada eşine az rastlanan bir görüntünün de oluşmasına neden oluyor.

Yakaladıkları balıkları tek tek midelerine indiren martılar, görsel şölene ayrı bir renk katıyor.