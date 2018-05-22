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nın göç serüveni devam ediyor

’nde yaşayan ve yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akıntının tersine göç eden nın serüveni devam ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 16:14
İnci kefali balığının göç serüveni devam ediyor

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz ayları arasında avlanması yasak olan , yumurtalarını bırakmak için 'nün sodalı suyundan tatlı su ağızlarına akın etmeye devam ediyor. Binlerce balığının doyumsuz göçü, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tatlı suya akın eden ve yumurtasını bırakan inci kefali, temmuz ayı ortalarında ise yeniden esas yaşam alanı olan Gölü'ne geri dönüyor. Akarsulara yığılarak, akıntının tersine doğru ilerleyen ve karşılaştığı engelleri de zıplayarak aşmaya çalışan inci kefali suyla dansı, dünyada eşine az rastlanan bir görüntünün de oluşmasına neden oluyor.

Yakaladıkları balıkları tek tek midelerine indiren martılar, görsel şölene ayrı bir renk katıyor.

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İnci kefali balığının göç serüveni devam ediyor
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