Kadir gecesi 2018 ne zaman? Kadir gecesi hangi gün?

Ramazan ayı boyunca edeceğimiz dualarda öncelikle vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımızı unutmamalıyız. Mübarek Kadir gecesi her Ramazan ayının 27. gecesi eda ediliyor. Bu sene 2018 yılında Kadir gecesi Haziran ayına denk geliyor. 10 Haziran Pazar akşamı Kadir gecesi olarak geçirilecek.

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR

Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

"Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi

Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

"Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)"

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi Duası

Kadir Gecesi'nde dua yapmak sünnettir. Haliyle günahlarınızın affolması için bolca dua ile geceyi geçirin. Kadir Gecesinde okunacak Türkçe duayı Nihat Hatipoğlu'na eşlik ederek yapabilirsiniz.