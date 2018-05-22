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Karısının sevgilisini öldürüp apabeyine haber verdi!

’da eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği komşusunu çöplüğe götürüp tüfekle öldüren koca, maktulün ağabeyini arayıp “Kardeşini öldürdüm gel al” dedikten sonra kayıplara karıştı.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 09:44
Karısının sevgilisini öldürüp apabeyine haber verdi!

'nın Karatay ilçesinde yaşayan Ramazan Tanı ile eşi bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Bu arada Tanı, eşi ile aynı sokakta oturan komşusu Hüseyin Yeni (29) arasında ilişki olduğunu öğrendi. Bunun üzerine önceki gece evine gittiği Hüseyin Yeni'yi konuşmak istediğini söyleyerek otomobiline bindiren Ramazan Tanı, çöplüğe götürdü. Burada otomobili yol kenarına park eden Ramazan Tanı, aracındaki av tüfeğini alarak Yeni'ye ateş etti. Yeni, kanlar içerisinde yere yığıldı.

AĞABEYE TELEFON AÇTI

Hüseyin Yeni'nin ağabeyi Hasan Yeni'yi arayan Ramazan Tanı, "Kardeşini öldürdüm, gel cesedini al" dedi. Bunun üzerine arkadaşlarıyla birlikte olay yerine giden Hasan Yeni, ağır yaralı halde yerde yatan kardeşini otomobiliyle Konya Numune Hastanesi'ne götürdü. Ancak Hüseyin Yeni, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra memleketi Aksaray'a kaçtığı belirlenen Ramazan Tanı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Karısının sevgilisini öldürüp apabeyine haber verdi!
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