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'nda fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

’nda Azerbaycan uyruklu iki hayat kadını, fuhuş yaparken suçüstü yakalandı. Polis, hayat kadınlarıyla birlikte otel sahibi ve resepsiyon sorumlusunu da gözaltına aldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 14:37
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, Kuşadası eski Cuma Pazarı mevkiinde bulunan bir pansiyonda fuhuş yapıldığı tespit edildi. Pansiyona operasyon düzenleyen polis ekipleri, Azerbaycan uyruklu iki hayat kadınını suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 2 hayat kadınının yanında pansiyon sahibi A.B. ve pansiyonun resepsiyon sorumlusu A.A. da gözaltına alındı. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, sağlık kontrolünden geçirilen hayat kadınları, sınır dışı edilmek üzere il göçmen bürosuna teslim edildi.
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Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
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