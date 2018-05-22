Otomobilin içinde eşini öldüren koca aldığı ceza için mahkeme başkanına teşekkür etti

Kadıköy'de, otomobilinin içinde eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Emrah Yılmaz, "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Yılmaz ile taraf avukatları katıldı.

"BENİ ALDATTIĞI İÇİN..."

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Yılmaz, "Olay ani gelişti. Ben tasarlayarak öldürmedim. Öldürmek isteseydim 15 gün önce yaşanan bıçaklama olayında öldürürdüm. Kendi ellerimle hastaneye götürdüm. Ben eşimi seviyordum. Beni aldattığı için kendiliğinden gelişen bir olaydı. Yine de olay nedeniyle pişmanım ve üzgünüm." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Yılmaz'ı "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Yılmaz'ın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayan mahkeme heyeti, cezayı müebbet hapse düşürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ı ayrıca "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun hükümlerine aykırı ateşli silah ve mermi taşıma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ve 1500 lira adli para cezasına çarptırdı.

KARAR AÇIKLANDIKTAN SONRA TEŞEKKÜR ETTİ

Mahkeme kararını açıklamak için kısa bir süre ara verdi. Aradan sonra tarafları tekrar salona alan mahkemenin başkanı Melih Osmançavuşoğlu, sanığın müebbet hapise çarptırıldığını söyledi. Başkanın bu sözü üzerine sanık Yılmaz'ın, "Teşekkür ederim" dediği duyuldu.

Mahkeme kararında sanık Yılmaz, "Eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Ardından da, "İyi hal" indirimi ile bu ceza müebbet hapis cezasına düşürüldü. Mahkeme sanığı, "Yasak silah taşıma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ve bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırdı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 61 yaşındaki eşi Selva Sağlam Yılmaz'ın 28 Ekim 2017'de Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Günaydın Sokak'ta aracıyla seyir halindeyken, 38 yaşındaki eşi Emrah Yılmaz tarafından silahla vurularak öldürdüğü anlatılmıştı.

İddianamede, Emrah Yılmaz'ın "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun hükümlerine aykırı ateşli silah ve mermi taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.