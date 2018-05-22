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Son Dakika: önünde kurşun yağmuru

Son dakika haberi... i önünde ya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü. Saldırının nedeninin servis kavgası olup olmadığı araştırılıyor. Çiftin tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğu öne sürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 13:58
Son Dakika: Acil servis önünde kurşun yağmuru

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı ya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı. Ramazan Sarı ve Suzan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyup hastane önüne gelen akrabalardan bir kişi, çiftin daha önce tehdit aldığını emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti.

İstanbul'da acil servis önünde kurşun yağmuru

SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ

Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.

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Son Dakika: Acil servis önünde kurşun yağmuru
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