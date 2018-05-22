Son Dakika: Eski Sayıştay denetçesine FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski Sayıştay denetçisi Akif Çağlar Yıldız'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Yıldız ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.T, 2008-2010 yılları arasında Malatya İnönü Üniversitesinde öğrenim görürken FETÖ evlerinde kaldığını, davanın sanığı Akif Çağlar Yıldız'ın da aynı evlerde kaldığını beyan etti.

ÖRGÜTÜN BÖLGE TALEBE MESULÜNDEN SORUMLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

E.T, Yıldız'ın İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde okuduğunu ve o dönem örgütün bölge talebe mesulü İsrafil kod adlı Mikail Yalvaç'ın sanıktan sorumlu olduğunu belirtti.

Tanık beyanına karşı söz alan Yıldız, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini, tanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Örgüt evlerinde kalmadığını öne süren Yıldız, Ankara'da dayısının evinde çalışarak 2014 yılında Sayıştay'a girdiğini söyledi.

Avukatın savunmasının ardından son sözü sorulan Yıldız, beraatini istedi.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme, Yıldız'ı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.