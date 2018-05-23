Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte meteoroloji tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Kayseri, Sivas, Niğde çevreleri ve Sakarya'nın güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık öğle saatlerinde parçalı bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 28

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU: HAFTA SONUNA DİKKAT!

Önümüzdeki 5 gün için bizleri yurt genelinde kapalı ve yağışlı hava bekliyor. Cuma gününden itibaren İstanbul ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığında ise 2-3 derecelik düşüş yaşanacak.