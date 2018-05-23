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İki kişiyi öldürüp böyle kaçtı

Ümraniye’de geçen yıl servisçilerın sında ölen ’in kardeşi dün dehşet saçtı. Elik, o saldırıda yaralı kurtulan karı kocayı önünde öldürüp kaçtı

Yunus Emre KAVAK
FURKAN KARA YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018
İki kişiyi öldürüp böyle kaçtı
Ümraniye Çakmak Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nda geçen 6 Eylül'de servisçiler arasında çıkan silahlı da (27) öldü, ile Kerem Beyazıt da yaralandı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Sarı hayati tehlikeyi atlattı. Tedavinin ardından ayağa kalkan ve koltuk değnekleri ile yürüyen Ramazan Sarı (43) ve nikâhsız birlikte yaşadığı Suzan Sandıkçı dün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rutin kontrol için gitti. Çift, hastaneden çıkmak üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda, kapüşonlu beyaz bir giysi giyen şüpheli, soğukkanlı bir şekilde yanaştığı Ramazan Sarı'ya ateş etti, ardından eşini vurdu. Yere düşen Sarı'ya ateş etmeyi sürdüren şüpheli daha sonra koşarak izini kaybettirdi. Hastanenin 'inin önünde yaşanan olayda doktorlar ağır yaralı çifte hemen müdahale etti. 6 kurşun isabet eden Ramazan Sarı ve eşi, sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Olay yerinde 10 adet boş kovan bulundu. Hastanede sinir krizi geçiren yakınları, çiftin tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğunu ancak koruma verilmediğini öne sürdü. Polis, güvenlik kamerası görüntüsünden hareketle, saldırganın olduğunu belirledi. Geçen yılki saldırıda ölen Cüneyt Elik'in kardeşi olan Feyyaz Elik'in yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 'Çocuğa yönelik cinsel saldırı' suçundan kaydı bulunan Feyyaz Elik'in 6 Eylül'deki saldırıda bacağından yaralandığı, o olayın ardından yakalanamayan tek şüpheli olduğu öğrenildi.
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İki kişiyi öldürüp böyle kaçtı
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