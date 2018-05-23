Korkut Özal'ın eşi Müjgan Özal'ın cenazesi toprağa verildi

Üsküdar'daki evinde 90 yaşında vefat eden Müjgan Özal için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri, Özal çiftinin oğulları Ali ve Bahattin Özal kabul etti.

Müjgan Özal'ın cenaze namazına, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal, ailesi, torunları, yakınları ve komşuları katıldı.

Müjgan Özal'ın cenazesi, Yeni Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.