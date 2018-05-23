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'ın eşi 'ın cenazesi toprağa verildi

Eski bakanlardan 'ın eşi 'ın cenazesi toprağa verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:13
Korkut Özal'ın eşi Müjgan Özal'ın cenazesi toprağa verildi

Üsküdar'daki evinde 90 yaşında vefat eden için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri, Özal çiftinin oğulları Ali ve Bahattin Özal kabul etti.

Müjgan Özal'ın cenaze namazına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 8. Cumhurbaşkanı 'ın oğlu Efe Özal, ailesi, torunları, yakınları ve komşuları katıldı.

Müjgan Özal'ın cenazesi, Yeni Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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Korkut Özal'ın eşi Müjgan Özal'ın cenazesi toprağa verildi
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