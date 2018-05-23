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Sulama borusunda akılalmaz kaza!

'ın Afşin ilçesinde, 150 metre uzunluğundaki sulama borusuna düşen 3 işçi, yarım saatlik çalışma sonucu yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 15:22
Sulama borusunda akılalmaz kaza!

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Anzorey Mahallesi'nde yapımına devam edilen Adatepe Barajı Sulaması 1'inci kısım inşaatında meydana geldi. 4 metre yüksekliğinde ve 150 metre uzunluğundaki sulama borularına malzeme taşıyan işçiler , Reşit Köroğlu ve İzzet Eker, dengesini kaybedip, düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ HALATLA İNEBİLDİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Halatla aşağı inen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu işçilere ulaştı. Sedyeye bağlanan halatla yukarı çıkarılan yaralı işçilere, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. İşçiler, daha sonra ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet Karataş, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Sulama borusunda akılalmaz kaza!
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