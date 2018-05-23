Ümraniye Devlet Hastanesi önündeki silahlı saldırıda flaş gelişme!

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetle ilgili başlattığı çalışma kapsamında, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, kamera kayıtlarında görülen olay anında şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerinde saldırı anında telefonla konuşan şüphelinin kimliğini tespit etti. Söz konusu kişinin, şüpheli Feyyaz E.'nin dayısı Recep S. olduğu belirlendi.

DAYISI GÖZALTINA ALINDI

Recep S.'nin şüpheli Feyyaz E. ile birlikte hareket ettiğini belirleyen polis, Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak'ta Recep S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde dün meydana gelen silahlı saldırıda, Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı hayatını kaybetmişti.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelinin, 5 Eylül 2017'de Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokağı'ndaki ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Cüneyt E.'nin kardeşi Feyyaz E. olduğunu belirlemişti. Ramazan Sarı'nın da okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada yaralandığı ortaya çıkmıştı.