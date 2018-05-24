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Aldatılan kadından akılalmaz intikam

'ın Nazilli ilçesinde yaşayan S.A. ile eşi M.D.'nin ilişkisi olduğunu öğrenen B.G., durumu S.A.'nın eşine haber verdi. Kızgın koca, Ankara'dan eşiyle buluşmaya gelen M.D.'yi evde bekleyen arkadaşlarıyla yakaladı. Yaşanan arbededen bir fırsatını bularak kaçan M.D., kovalamacada okulun demir parmaklıklarına sıkışınca polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 08:48 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 09:20
Aldatılan kadından akılalmaz intikam

Olay gündüz saatlerinde, Nazilli ilçesindeki Yavuz Selim İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan B.G. (34), 13 yıllık kocası M.D.'nin (36), 'ın Nazilli ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi S.A. (30) ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Eşinin telefonunu kontrol eden kadın, kocasının daha önce Aydın'a giderek sevgilisiyle buluştuğunu telefondaki resimleri görünce anladı. Sosyal medyadan yaptığı araştırma sonucu S.A.'nın eşi A.A.'ya (33) ulaşan B.G., eşinin telefonundaki fotoğrafları aldatılan kocaya göndererek durumu anlattı. B.G. bu ilişki yüzünden kocası M.D.'ye boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken gizlice kocasının telefonun tekrar ele geçiren B.G., eşinin Whatsapp konuşmalarından S.A. ile tekrar buluşacağını öğrenmesi üzerine durumu A.A.'ya bildirdi. Öte yandan B.G.'nin eski eşi M.D.'den geçen 13 Nisan'da boşandığı öğrenildi.

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Aldatılan kadından akılalmaz intikam
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