CHP’nın çöp dağları

Türkiye'nin turizmdeki gözbebeği Bodrum
'da tam bir çöp dramı yaşanıyor. Torba Mahallesi'nde 30 yıldır depolanan 2.5 milyon metreküp çöplük, özellikle yaz aylarında çıkan yangınlar ve rüzgarın etkisiyle Bodrumluların kabusu oluyor. Mustafa Demiröz Kent Konseyi ve Denizciler Derneği Başkanı:
Vahşi depolamanın devam etmesi hoş değil. Üstelik şimdi de yanıyor. Sorun acilen çözülmeli. 44 yıldır Bodrum'da yaşayan Hollandalı Lon Briet:
Marka şehir olmak istiyorsan, böyle bir çöplükle olamazsın. Kaliteli yaşam için, kaliteyi yükseltmeliyiz. ÇÖPLER KARADENİZ'E CHP
'li Sinop
Belediyesi Karadeniz
'in turizm incisi şehri adeta çöplüğe çevirdi. Çöpler, komyonlarla taşınan toprakla kapatılıyor. Bakanlıktan ceza yiyen belediye hakkında bakanlık tarafından da savcılığa suç duyurusunda bulundu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi
, 10 yılı aşkın süredir, katı atık bertaraf tesisi kurma çalışmalarını bitiremedi. 26 yıllık Harmandalı Çöplüğü kentin göbeğinde patlamaya hazır bir bomba gibi. Çevre vahşetinden İzmir'in güneyinde, en uç noktada yer alan Kiraz da nasibini aldı. 2016'da Ödemiş ve Beydağ'ın çöplerini 1 yıl süreyle Kiraz'a dökme kararı alan belediye, meclisten geçirdiği yeni bir kararla 14 ay daha Kiraz'ı çöpe mahkûm etti. Zeki ÖZKESKİNErtan GÜRCANERMurat ALHAN
/ SABAH