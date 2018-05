‘Dünyanın En Zehirli Kurbağası’ Antalya’da

BUGÜN NELER OLDU

6 yıl önce 80 milyon liralık yatırımla hizmete açılan, 40 tematik akvaryumun ardından 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliğiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum, bu yıl 700 bini aşkın ziyaretçi hedefliyor. Antalya Akvaryum Genel Müdür Yardımcısı İsmail Arık, 365 gün turizme hizmet verdiklerini belirterek, bu yıl Antalya açısından da heyecan veren yeni sezonun nisan itibarıyla başladığını söyledi. Akvaryumun, dünyanın her yerinden 250 türde 10 binin üzerinde canlı barındırdığını aktaran Arık, "Akvaryum kısmı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 40 tane tematik akvaryum var. Dünya okyanusları, Kızıldeniz, Hint Okyanusu, Pasifik ve Atlantik, dünya nehirlerinden Amazon, Sarı Nehir, Nil ve Kongo nehirleri temsil ediliyor. Ardından Türkiye denizleri, tropikal denizler ve alt katta tünel bölümümüzde 1500 metrekarelik alanda Akdeniz'i temsil eden bir yapı oluşturduk" dedi.Akvaryum'da ayrı bir bölüm olan "WildPark Tropikal Reptile House"da ise dünyanın her bölgesinden 70'in üzerinde canlı bulunduğunu dile getiren İsmail Arık, şunları söyledi: "Dünyanın en büyük hamamböceğini de burada bulabilirsiniz, Afrika'dan geldi. Dünyanın en büyük kırkayağı yaklaşık 30 cm, Avustralya'dan geldi. Dünyanın en uzun pitonlarından biri 5 metreye yakın albino pitonu Amazonlardan geldi. Bütün dünyadan sürüngenler barındıran alanımız Antalya Akvaryum'un en dikkat çeken alanlarından biri." Bu alanda yer alan, "ok kurbağası" denilen, dünyanın en zehirli kurbağa türünün de Amazon'dan getirildiğini kaydeden Arık, "Amazon'da yerliler bambudan yaptıkları okları zehirlemek için bu kurbağanın derisinden yararlanır, üzerine sürer ve bununla avlanırlar. Bir ok kurbağası 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üretir; ama boyutuna baktığınızda 1.5 cm'den daha büyük değil. Dünyanın en zehirli hayvanlarından biridir. Bunu da Amazon'da yediği ateş karıncalarından sağlar. Başka türlü beslerseniz ok kurbağası zehirli değil; ama ateş karıncasıyla beslendiğinde oradan edindiği enzimle dünyanın en zehirli canlılarından biri haline gelebiliyor. Burada 20'ye yakın var" diye konuştu. DHA