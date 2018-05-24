İkinci 'Çiftlik Bank' vakasını önlemek için MASAK devreye girdi!

YATIRIM YAPIP KÂR PAYI DAĞITACAĞIZ

Türkiye genelinde 132 bin 222 kişiden 1 milyar 140 milyon lira toplayan Çiftlik Bank'a benzer bir sistemin İzmir'de kuruldu anlaşıldı. Geçen yılın ortasında İzmir'de FONS unvanı ile çeşitli A Kazanç Plus, Fons Danışmanlık gibi 4 şirket kuruldu. Gayrimenkul, hayvancılık, enerji alanında yatırım yapılacağı belirtilerek üyeler sisteme dâhil edilmeye başlandı. Üyelere, yapacakları yatırımların bir fonda toplanacağı ve belirlenen alanlara yatırım yapılacağı kaydedildi. Yapılacak yatırım sonrası elde edilen kârın üyelere dağıtılacağı kaydedildi.