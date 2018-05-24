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İkinci '' vakasını önlemek için devreye girdi!

Çiflik Bank benzeri bir sistemin bu kez İzmir’de kurulduğu anlaşıldı. 4 bine yakın üyeden, yüksek kâr payı vaadi ile milyonlarla lira para toplandı. Üyelerden toplanan paraların bir bölümü ile Ankara Bala’da 5 bin hayvan kapasiteli çiftlik kurulacağı açıklandı. Şirket hakkında soruşturma başlatıldı. ’ın talebi ile hesaplara bloke konuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kaynakları, şirketin inceleme altına alındığını belirtti. Şirket CEO’su Tamer Budak ise, yaptığı açıklamada “Hesaplara bloke konulunca üye alımını durdurduk. Kaçmak gibi bir niyetimiz yok. Üyeleri 1 Haziran’da ödeme yapacağız” dedi.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 12:55
İkinci 'Çiftlik Bank' vakasını önlemek için MASAK devreye girdi!

YATIRIM YAPIP KÂR PAYI DAĞITACAĞIZ

Türkiye genelinde 132 bin 222 kişiden 1 milyar 140 milyon lira toplayan 'a benzer bir sistemin İzmir'de kuruldu anlaşıldı. Geçen yılın ortasında İzmir'de FONS unvanı ile çeşitli A Kazanç Plus, Fons Danışmanlık gibi 4 şirket kuruldu. Gayrimenkul, hayvancılık, enerji alanında yatırım yapılacağı belirtilerek üyeler sisteme dâhil edilmeye başlandı. Üyelere, yapacakları yatırımların bir fonda toplanacağı ve belirlenen alanlara yatırım yapılacağı kaydedildi. Yapılacak yatırım sonrası elde edilen kârın üyelere dağıtılacağı kaydedildi.

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İkinci 'Çiftlik Bank' vakasını önlemek için MASAK devreye girdi!
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