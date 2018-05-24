Jandarma’dan uzaktan takipli nefes kesen operasyon!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer'de BMW marka bir aracın çalındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarındaki yüzlerce saatlik görüntüyü inceledi ve çalıntı aracın kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından Kemerburgaz'da bir caddeye park edildiği belirledi.





UZAKTAN TAKİP

Aracın geçici süre burada park edildiğini ve şüphelilerin mutlaka aracı almak için tekrar geleceğini değerlendiren jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için aracı uzaktan takibe aldı ve aracın çevresinde günlerce şüphelilerin gelmesini bekledi.



HIRSIZLAR ŞAŞIRDI

Günlerce çalıntı aracın çevresinde nöbet tutan ekipler, şüphelilerin başka bir araçla olay yerine geldiğini gördü. Çalıntı aracın uzaktan kumanda ile açılması üzerine harekete geçildi. Araca binmek üzereyken kaçmalarına fırsat verilmeden suçüstü yapılarak kıskıvrak yakalanan şüpheliler Jandarma ekiplerini görünce neye uğradığını şaşırdı.





İTİRAF ETTİLER

Yakalanan K.A. ve B.P. isimli şahıslar; Zekeriyaköy'deki bir iş yerine ait BMW aracı sahibinin evine girip salondaki masanın üzerinden anahtarını alarak çaldıklarını itiraf etti. Bununla yetinmeyen jandarma ekipleri şüphelilerin karışmış olabileceği diğer olayların da aydınlatılması maksadıyla teknik ve fiziki olarak detaylı çalışma başlattı. Şüpheli 2 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.