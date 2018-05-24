Kaza değil cinayetmiş

İstanbul
'da
uçuruma yuvarlanan lüks otomobilin içinde cesedi bulunan Salih Şahin
'in ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adli Tıp
raporuyla Şahin'in boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine eşi ve eşinin sevgilisi gözaltına alındı. Geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Prof. Aziz Sancar Caddesi'ndeki uçurumda bir otomobil bulundu. Polis incelemesinde, otomobilin içinde bankacı Salih Şahin'in (41) cesedine ulaşıldı. Kaza
sonucu öldüğü düşünülen Şahin'in, Adli Tıp'tan gelen raporda boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, İzmir
'e taşınan maktulün eşi Aslı Şahin ve sevgilisi olduğu iddia edilen Murat A.'yı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.