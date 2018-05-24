O ‘eşkıya’ tutuklandı

İstanbul
Ümraniye'de Canan Ay'ı bacaklarından tutarak taksiden dışarı atan taksici Ş.G., Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince dün gözaltına alındı. Şüpheli
nin uyuşturucudan 4 ve mala zarar vermekten 1 kaydı çıktı. Yakalanan şüpheli Ş.G. 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Zanlı ifadesinde, "Yolda yürüyorlardı tartıştık, bana küfür etti" diyerek kendini savundu. Üç gün önce yaşanan olayın ardından darp edilen Ay, aslında taksinin yolcusu olmadığını, kendisini darp eden şoförün kaçmaması için arabaya bindiğini belirtmişti.