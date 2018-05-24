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Servis şoförü cinayetinden kan davası çıktı

Kâğıthane’de aracında öldürülen servis şoförü ’ı, 11 yıl önce yaralayıp felç olmasına neden olduğu ’ın kardeşi ’ın öldürdüğü ortaya çıktı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018
Servis şoförü cinayetinden kan davası çıktı
Kağıthane'de 7 ay önce öğrencileri okula bıraktıktan sonra geriye dönen okul servisinin şoförü 'ın (44) hasımları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre, belden aşağısı felçli 'ı silahla yaralamaktan 7 yıl hapis cezası yatan Tacar, hapisten çıktıktan sonra servis şoförü olarak çalışmaya başladı. Ancak aradan 11 yıl geçtikten sonra yaraladığı kişinin kardeşleri tarafından yolu kesildi ve kurşun yağmuruna tutuldu. "Kan gütme saikiyle ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan üç tutuklu sanıktan , İstanbul 17. 'nde ifadesinde "Tacar, cezaevinden çıktıktan sonra 5 yıldır kendisini görürdük. O gün bana el hareketi ile işaret yaptı. Aramızda 1 metre vardı yoktu. Şarjördeki bütün mermileri boşalttım. Mermiler bitmesine rağmen tetiğe basıyordum. O an şok yaşıyordum" dedi. Ercan Akdağ ise "Ben kıraathane işletirim. 11 yıl önce Tacar tarafından vurulunca özürlü hale geldim. Belden aşağım felçtir. Bu olay kardeşimin bir anlık gaflet ve cehaletinden oldu. Babam 'Buradan taşınsınlar, gitsinler' demişti. Onlar taşınmadı. Olay sırasında özürlü olduğum için araçtan ayrılamamıştım. Kullandığım araç sakat olduğum için devletin verdiği araçtır. Kardeşimin silah taşıdığını bilsem engel olurdum" diye konuştu. Mahkeme tutuklu sanıklardan Nazmi Akdağ'ın tahliyesine, 11 yıl önce Tacar'ın yaraladığı Ercan Akdağ ile Ferit Akdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Servis şoförü cinayetinden kan davası çıktı
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