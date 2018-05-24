Servis şoförü cinayetinden kan davası çıktı

İstanbul
Kağıthane'de 7 ay önce öğrencileri okula bıraktıktan sonra geriye dönen okul servisinin şoförü Kıyasettin Tacar
'ın (44) hasımları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre, belden aşağısı felçli Ercan Akdağ
'ı silahla yaralamaktan 7 yıl hapis cezası yatan Tacar, hapisten çıktıktan sonra servis şoförü olarak çalışmaya başladı. Ancak aradan 11 yıl geçtikten sonra yaraladığı kişinin kardeşleri tarafından yolu kesildi ve kurşun yağmuruna tutuldu. "Kan gütme saikiyle ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan üç tutuklu sanıktan Ferit Akdağ
, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde ifadesinde "Tacar, cezaevinden çıktıktan sonra 5 yıldır kendisini görürdük. O gün bana el hareketi ile işaret yaptı. Aramızda 1 metre vardı yoktu. Şarjördeki bütün mermileri boşalttım. Mermiler bitmesine rağmen tetiğe basıyordum. O an şok yaşıyordum" dedi. Ercan Akdağ ise "Ben kıraathane işletirim. 11 yıl önce Tacar tarafından vurulunca özürlü hale geldim. Belden aşağım felçtir. Bu olay kardeşimin bir anlık gaflet ve cehaletinden oldu. Babam 'Buradan taşınsınlar, gitsinler' demişti. Onlar taşınmadı. Olay sırasında özürlü olduğum için araçtan ayrılamamıştım. Kullandığım araç sakat olduğum için devletin verdiği araçtır. Kardeşimin silah taşıdığını bilsem engel olurdum" diye konuştu. Mahkeme tutuklu sanıklardan Nazmi Akdağ'ın tahliyesine, 11 yıl önce Tacar'ın yaraladığı Ercan Akdağ ile Ferit Akdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.