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Türk işadamı , 'daki

İzmirli 36 yaşındaki işadamı , ’daki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Esmer’in ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 09:32
Türk işadamı Yunus Esmer, Londra'daki evinde ölü bulundu

İzmir Fen Lisesi ve Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına İngiltere'de devam eden Yunes UK Ltd. Business Connections isimli şirketin sahibi 36 yaşındaki işadamı , 'daki .

MERAK EDİP EVİNE GİTTİLER

Uzun zamandan beri Londra'da ticaretle uğraşan işadamından haber alamayan arkadaşları evine gidip baktıklarında korkunç manzara ile karşılaştı.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yapılan kontrol sonrası işadamının hayatını kaybettiği belirlendi. İşadamının kalp krizimi yoksa başka bir sebepten dolayı mı öldüğünün, yapılacak otopsi sonucu sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İzmirli işadamı Yunus Esmer'in cenazesinin uçakla kente gönderileceği ve daha sonra ailesinin belirlediği bir tarihte son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Yeni Asır)

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Türk işadamı Yunus Esmer, Londra'daki evinde ölü bulundu
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