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Ümraniye’de otomobil alev yandı; mahallede büyük panik yaşandı

Ümraniye’de park halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev yandı. Alevler bir evin doğalgaz hattına sıçrayınca mahallede büyük panik yaşandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 07:29 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 07:30
Ümraniye’de otomobil alev alev yandı; mahallede büyük panik yaşandı
Olay, 06.45 saatlerinde, Ümraniye Topağacı Mahallesi, Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hsan Koç'a ait olduğu öğrenilen 34 AGB 093 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten bir anda aldı. Evin önünde yanan otomobilden sıçrayan alevler doğalgaz kutusuna da sıçradı. Olayı gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile ve evin doğalgaz hattına müdahale etti. yaklaşık bir satlik çalışma sonunda söndürülürken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
"Önce araç yandı daha sonra kutusuna sıçradı"

Otomobilin sahibi Hasan Koç sabah komşuların bağırmasıyla birlikte uyandıklarını belirterek " Komşular bize bağırdı, kalktık baktık ki arabamız ve evimiz yanıyordu. Yangın önce araçtan çıktı daha sonra doğal gaz kutusuna sıçradı. Aracımı daha yeni almıştım 6 aylık bir araç evinde çevresi yandı ne kadarlık bir zararımız var bilmiyoruz" dedi

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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Ümraniye’de otomobil alev alev yandı; mahallede büyük panik yaşandı
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