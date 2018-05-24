Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Uşak’ta 4 tefeci gözaltına alındı

’ta 4 gözaltına alındı

'ta 14 kişiyi yasa dışı borçlandıran ve lik yaptığı iddia edilen 4 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 12:07
Uşak’ta 4 tefeci gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre polisi lik yaptıkları ve 14 vatandaşı yasadışı şekilde borçlandırıp mağduriyetlerine sebep oldukları gerekçesiyle 4 şüphelinin peşine düştü. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve delillerin toplanmasının ardından yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 133 bin 600 TL, 5 bin 108 ABD Doları ve 2 bin 800 Euro nakit para, 13 adet suçla ilişkili olduğu değerlendirilen değişik miktarlarda senet, 16 adet çeşitli bankalara ait çek, 9 adet araç satış sözleşmesi, 6 adet tapu senedi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 116 adet boş senet ele geçirildi.

Yine şüphelilere ait 4 adet Laptop ve 7 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak’ta 4 tefeci gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN