Uşak’ta 4 tefeci gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Uşak polisi tefecilik yaptıkları ve 14 vatandaşı yasadışı şekilde borçlandırıp mağduriyetlerine sebep oldukları gerekçesiyle 4 şüphelinin peşine düştü. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve delillerin toplanmasının ardından yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 133 bin 600 TL, 5 bin 108 ABD Doları ve 2 bin 800 Euro nakit para, 13 adet suçla ilişkili olduğu değerlendirilen değişik miktarlarda senet, 16 adet çeşitli bankalara ait çek, 9 adet araç satış sözleşmesi, 6 adet tapu senedi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 116 adet boş senet ele geçirildi.

Yine şüphelilere ait 4 adet Laptop ve 7 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.