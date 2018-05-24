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'da kaçak avlanan 11 ton ele geçirildi

'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 'ne atılan ağlara takılı 7 ton 250 kilo ele ele geçirildi. Canlı ele geçirilen 3 ton 750 kilo inci kefali ise, jandarma tarafından tekrar Van Gölü'ne bırakıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 10:19
Van'da kaçak avlanan 11 ton inci kefali ele geçirildi

'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen nin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da jandarmanın denetim ve operasyonları devam ediyor. Erciş ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin son 24 saatte yaptıkları operasyonlarda, kaçak avlanıp suyun içerisinde gizlenen ağlara takılı 7 ton 250 kilo inci kefali ele geçirildi.

BÖLGEDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Ekiplerin yaptıkları bir başka operasyonda ise, canlı ele geçirilen 3 ton 750 kilo inci kefali, tekrar Gölü'ne bırakıldı. 200 metre manyat tipi ağın ele geçirildiği her iki operasyonda, yakalanan şüphelilerini su ürünleri kanununa göre 2 bin 644 TL idari para cezası kesildi.

Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

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Van'da kaçak avlanan 11 ton inci kefali ele geçirildi
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