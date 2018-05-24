Yanlış paylaşım ortalığı karıştırdı

KARDEŞİNİN CENAZESİNDEN DÖNÜP O NOTU PAYLAŞTI

'Bozkırın Tezenesi' olarak adlandırılan merhum Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın eski eşi, Türk halk müziği sanatçısı Leyla Ertaş'ın erkek kardeşi, 3 çocuk babası Kazım Yetiş, İzmir'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetiş'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından dün uçakla Antalya'ya dönen Leyla Ertaş, vefat haberini, "Canım arkadaşlarım. Son biricik kardeşimi de kaybettim. Canım benim, kardeşim, mekânın cennet, ruhun şad olsun. Allah rahmet eylesin, bizlere, yavrularına sabırlar versin canım" notuyla paylaştı.