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Babası bilmeden ölüm taşıdı

’ın Koyulhisar ilçesinde KKKA hastalığı şüphesiyle biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi. 6 yaşındaki Mustafa’yı hayvan otlatan babasının kıyafetiyle gelen kenenin soktuğu, annesinin ise eliyle çıkardığı ortaya çıktı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018
Babası bilmeden ölüm taşıdı
'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Bozkuş köyünde 6 yaşındaki Mustafa Ruşen Karakaş, 14 gün önce ateşlendi. Anne Seher Karakaş, oğlunun başına tutunduğunu gördüğü keneyi eliyle çıkardı. Yüksek ateş şikâyetiyle önce Doğanşar İlçe Hastanesi'ne, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Ruşen, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Ruşen, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

'KENEYİ BEN GETİRMİŞİM'
Hayvancılıkla geçimini sağlayan 7 çocuk babası Fikret Karakaş (52), hayvan otlatırken bilmeyerek kendi üzerinde getirdiği kenenin oğlunun başına yapıştığını, annesinin keneyi çıkarttığını söyledi. Ateşi yükselen Mustafa Ruşen'i hastaneye götürdüğünü ama bir çözüm olmadığını anlatan Karakaş, şunları kaydetti: "İlk olarak Doğanşar İlçe Hastanesi'ne götürdüm. Ateşi düştü ve vücut soğuyunca iç kanama görüldü. Daha sonra Suşehri Devlet Hastanesi'ne giderken kaza yaptım, aracımı orada bıraktım ve ambulansı aradım. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada damar yolu bulamadılar ve acilen Sivas'a yetiştirmelerini istedim. Burada da damar yolu bulamadılar çünkü vücuttaki kan içeri dolmuştu. Damar yolu yoktu. Benim yüreğim yandı, başkasının yüreği yanmasın." Karakaş, bölgede çok kene olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. Küçük çocuk dün toprağa verildi.

İLÇEDE BİR ÖLÜM DAHA
İstanbul'da yaşayan ve yaz tatilini Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı köyünde geçiren 61 yaşındaki Ahmet Yamaç, 4 gün önce bahçede çalıştığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yamaç, keneyi kopardıktan sonra rahatsızlandı.Yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan ve KKKA hastalığı şüphesi bulunan Yamaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yamaç'ın cenazesinin bugün Boyalı köyünde toprağa verilecek.

'OĞLUM, BİR KERE BABA DE'
Baba Fikret Karakaş'ın hastanede çektiği videoda, "Mustafa, oğlum bir kere baba de. Baba de bakalım oğlum, haydi oğlum" şeklindeki seslenişine, bitkin düşen Mustafa'nın cevap veremediği görüldü.
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Babası bilmeden ölüm taşıdı
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