Aydın'da çiftlikte erkeğe tecavüz ve şantajın cezası belli oldu!

AYDIN'DA ÇİFTLİKTE ERKEĞE TECAVÜZ VE ŞANTAJIN CEZASI BELLİ OLDU

İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan T.A., 2016 yılının Şubat ayında, arkadaşı M.A. ve M.T. ile birlikte çiftlik evine gitti. Burada geç saatlere kadar alkol alan 3 kişiden ev sahibi M.T. ve M.A., iddiaya göre T.A.'ya cinsel istismarda bulundu, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullandıkları belirtilen M.A. ve M.T., T.A.'yı tehdit ederek cinsel istismara bir hafta boyunca devam etti. T.A. jandarmaya başvurup, şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılan M.A. ve M.T. hakkında Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj' suçlarından dava açıldı.