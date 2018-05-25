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Eski bakanı öldüren kişiye istendi

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet 'ın geçtiğimiz ay boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 13:05 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 13:16
Eski bakanı öldüren kişiye müebbet hapis istendi

Savcılık, Vuralhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan talep etti. Vuralhan'ı Sirkeci'de bir kafede boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra 19 Nisan'da tutuklanan Yüksel Karababa hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Savcı Hakan Cerrahoğlu, şüpheli Yüksel Karababa hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, şüpheli Karababa'nın eski Bakan 'a 2014 yılından bugüne kadar peyderpey 666 bin dolar ve 350 bin lira verdiği belirtildi. Olay günü de Ercan Vuralhan'ın borcunu ödeyeceğini söyleyerek Yüksel Karababa'yı Sirkeci'deki kafeye çağırdığı, burada tekrar 2 bin 500 TL istediği, şüphelinin de üzerinde taşıdığı bıçakla Vuralhan'ı boyun bölgesinden üç defa bıçakladığı kaydedildi.



AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Şüpheli Yüksel Karababa'nın ifadesinde de 4 yıldır aynı sözler söylenip yeniden para istenmesi üzerine cinnet getirdiğini ve pişman olduğunu belirttiği anlatıldı. İddianame kabul edilirse şüpheli Karababa, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Eski bakanı öldüren kişiye müebbet hapis istendi
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