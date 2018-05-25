İstanbul Bahçeşehir’de panik! Yılan sanıp öldürülüyor ama...

BAHÇEŞEHİRLİLER PANİKTE

Defalarca imar izni ve gölete inşaat iddialarıyla gündeme gelen alanda şimdi de 107 dükkânlık bir alanda inşaat çalışması yürütülüyor. Habertürk Gazetesi'nden Can Mete'nin haberine göre, inşaat alanı doğal yaşamı etkileyince oluklu kertenkeleler yollara düştü. Aslında zararsız olan ve nesli tükenme riski taşıyan kertenkeleler, görünüş itibarıyla yılana benzetildiği için çevre sakinleri tarafından öldürülüyor.

Söz konusu alanda inşaat çalışmaları başlayınca oluklu kertenkelelerin de yuvaları tahrip edildi. Kendilerine sığınacak yer arayan kertenkeleler, Bahçeşehir Gölet çevresinde sıkça görülmeye başlandı. Kol ve bacağı bulunmayan ve yapı olarak yılanlarla bire bir benzerlik gösteren kertenkeleler, ilçe sakinlerinde büyük panik yaratıyor.