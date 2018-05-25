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Bahçeşehir’de panik! Yılan sanıp öldürülüyor ama...

Bahçeşehir Gölet’teki inşaat çalışmaları nedeniyle çevredeki doğal yaşam da etkilendi. Yuvaları dağılan oluklu kertenkeleler, sokaklara çıkmaya başladı. Doğadaki en uysal canlılardan olan kertenkeleler, yılana benzetildiği için çevre halkı tarafından öldürülüyor.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 09:22
İstanbul Bahçeşehir’de panik! Yılan sanıp öldürülüyor ama...

BAHÇEŞEHİRLİLER PANİKTE

Defalarca imar izni ve gölete inşaat iddialarıyla gündeme gelen alanda şimdi de 107 dükkânlık bir alanda inşaat çalışması yürütülüyor. Habertürk Gazetesi'nden Can Mete'nin haberine göre, inşaat alanı doğal yaşamı etkileyince oluklu kertenkeleler yollara düştü. Aslında zararsız olan ve nesli tükenme riski taşıyan kertenkeleler, görünüş itibarıyla yılana benzetildiği için çevre sakinleri tarafından öldürülüyor.

Söz konusu alanda inşaat çalışmaları başlayınca oluklu kertenkelelerin de yuvaları tahrip edildi. Kendilerine sığınacak yer arayan kertenkeleler, Bahçeşehir Gölet çevresinde sıkça görülmeye başlandı. Kol ve bacağı bulunmayan ve yapı olarak yılanlarla bire bir benzerlik gösteren kertenkeleler, ilçe sakinlerinde büyük panik yaratıyor.

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İstanbul Bahçeşehir’de panik! Yılan sanıp öldürülüyor ama...
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