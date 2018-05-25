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verilerine göre yurtta

'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oluyor. Bugün yurtta nasıl olacak? işte 'nin hava durumu tahminleri..

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 09:20
Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

'da sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor. Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı.

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kapalı ve serin havanın ardından bugün yağmurlu bir güne uyandık. Peki bugün ve önümüzdeki günlerde yurtta nasıl olacak? İşte bugün için tarafından yapılan hava durumu tahmini:

3 GÜNLÜK YAĞMUR

Meteoroloji verilerine göre bu yağışlar İstanbul'da bugün ve hafta sonu etkili olacak.

Marmara bölgesinde sağanak yağış etkili olurken, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

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Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu
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