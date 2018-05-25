Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor. Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı.

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kapalı ve serin havanın ardından bugün yağmurlu bir güne uyandık. Peki bugün ve önümüzdeki günlerde yurtta hava durumu nasıl olacak? İşte bugün için Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahmini:

3 GÜNLÜK YAĞMUR

Meteoroloji verilerine göre bu yağışlar İstanbul'da bugün ve hafta sonu etkili olacak.

Marmara bölgesinde sağanak yağış etkili olurken, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...