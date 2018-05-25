Ünlü rapçiyi şarkı sözleri tutuklattı

"NARKONET" operasyonları rapçilere sıçradı. İnternet dünyasında özellikle son bir yıl içerisinde popüler olan ve yayınladığı rap şarkılarla tanınan 'Ezhel
' lakaplı ünlü rap şarkıcısı Sercan İ. (27) polis tarafından gözaltına alındı. İnternet üzerinden yayınladığı şarkıları ve klipleri milyonlarca defa izlenen ve milyonlarca takipçisi olan Ezhel, bazı şarkılarında yer verdiği sözler ve ifadelerle uyuşturucu
madde kullanımını özendirmek ve bu yolla uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.