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Ünlü rapçiyi şarkı sözleri tutuklattı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018
Ünlü rapçiyi şarkı sözleri tutuklattı
"NARKONET" operasyonları rapçilere sıçradı. İnternet dünyasında özellikle son bir yıl içerisinde popüler olan ve yayınladığı rap şarkılarla tanınan '' lakaplı ünlü rap şarkıcısı Sercan İ. (27) polis tarafından gözaltına alındı. İnternet üzerinden yayınladığı şarkıları ve klipleri milyonlarca defa izlenen ve milyonlarca takipçisi olan Ezhel, bazı şarkılarında yer verdiği sözler ve ifadelerle madde kullanımını özendirmek ve bu yolla uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Ünlü rapçiyi şarkı sözleri tutuklattı
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