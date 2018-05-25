Vadi’den kaçmadı! İstanbul Jandarması'ndan dev operasyon

İSTANBUL JANDARMASI'NDAN DEV OPERASYON!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonlarıyla, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul'daki sokak satıcılarına satarak teröre finans sağlayan 3 kişi yakalandı.



İlk olarak; şüphelilerin Zeytinburnu'nda bulunan ikamet adreslerinde arama yapıldı. Arama yapan Jandarma ekiplerinin bulmasını engellemek maksadıyla çekmece altına gizlendiği değerlendirilen eroin paketi, narkotik köpeği "Mola"nın gözünden kaçmadı. Aramalarda ayrıca çok miktarda eroin ve sentetik uyuşturucu hap ile 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ve mermi ele geçirildi.



Şüphelilerden M.M.'nin Afgan uyruklu olduğu belirlendi. M.M.'nin evinde arama yapan ekipler, yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 3 Afgan kökenli göçmeni de yakaladı.