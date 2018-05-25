Yasak aşk bahçe parmaklığında bitti

Ankara
'da oturan Mahmut Danacı
(36 ), sosyal medyadan tanıştığı, kendisi gibi evli olan ve Aydın
'ın Nazilli ilçesinde oturan Sıdıka Aktaş
'la (30) aşk yaşamaya başladı. Eşinin telefonunu kontrol ederken yasak aşkı gören Mahmut Danacı'nın eşi Betül Gündüz
, fotoğrafları ve yazışmalarını kopyaladı. Ardından 13 yıllık kocasına boşanma davası açtı. Çift, geçen boşandı. Başka bir kadın yüzünden yuvasının yıkılmasını içine sindiremeyen Betül Gündüz, Facebook'tan eski eşinin aşk yaşadığı Sıdıka Aktaş'ın eşi Aytunç Aktaş'a (33) ulaşarak, fotoğraf ve yazışmaları gönderdi. Bu arada eşinin Ankara'dan otobüse binerek Nazilli'ye gelmek için yola çıktığını öğrenince bu durumu da telefonla haber verdi. Aytunç Aktaş'ın arayarak durumu bildirdiği ailesi, Nazilli'ye gelerek genç kadını alıp Kuşadası'na götürdü. Aktaş ardından babası ve arkadaşlarını çağırıp, evde beklemeye başladı. Ankara'dan gelen Danacı sokakta beklediğini pencereden gören Aktaş, işe gider gibi yaparak apartmandan çıktı. Apartmana giren Danacı, Aktaş'ın arkadaşlarının saldırısına uğradı. Kaçmaya başlayan Mahmut Danacı. bir sokakta sıkışınca, yandaki okulun bahçesine atlamak istedi. Ancak yaşadığı panik nedeniyle ayağı, üzerinden atlamaya çalıştığı demir parmaklıklara sıkışınca yakalandı. Bu sırada tesadüfen okulda bulunan polisler, Mahmut Danacı'yı sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtardı. Danacı, ayağından çıkan ayakkabısı elinde götürüldüğü polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 'SONUNA KADAR ARKASINDAYIM'
Mahmut
Danacı olayın ardından Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Biten evliliğim üzerinden intikam almaya çalışan bir insan aklınca bana oyun oynamış ve bunda da başarılı olmuştur. Evet yaptım sonuna kadar arkasındayım. Bütün herkes bilsin, sorun yok. Biten evliliğim ardından bir ilişki yaşadım. Ayrılmadan da yaşadım. Sen de bir kendine bak önce" diyerek yaptıklarının arkasında olduğunu söyledi.