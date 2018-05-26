Bakırköy'de tır devrildi: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde seyreden Raşit A. idaresindeki 41 VN 564 plakalı tır, Yeşilköy ayrımında üst geçide çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, tır sürücüsü ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Tırın vinç yardımıyla kaldırılması sırasında, Rauf Orbay Caddesi'nin Florya istikameti de bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.