Bursa'daki sağanak ve sel

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler ilk dakikalardan itibaren heyelan ve su baskını yaşanan bölgelere müdahale etti.

Orhaneli Yolu'nda üç noktadaki toprak kayması sebebiyle kapanan yol, fen işleri personelinin iki greyder, bir dozer, iki ekskavatör, dört kamyon ve iki GSP ile çalışmasıyla açıldı. Böylelikle trafik akışı kısa sürede tek şeritten sağlandı.

BUSKİ'ye bağlı ekipler de aşırı yağış sonrası olay yerlerine müdahalede bulundu. BUSKİ'nin 50 iş makinesi ve 70 personeli, Dikkaldırım Karaağaç mevkisinde sel sularından etkilenen Bent Caddesi, Hikaye, Hicran, Haymana, Halat ve Uludağ sokakları ile 13. ve 14. sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ise mahallelerdeki su baskınlarına ve karayolundaki toprak kaymasına müdahalede 7 ekibiyle görev aldı.